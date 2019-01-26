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У 2019 році середня зарплата в Україні зросте до 10,5 тисяч гривень

Вероніка Рой

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Показник середньої зарплати у 2019 році в Україні складе близько 10,5 тисяч гривень. Про це в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає «Урядовий портал».

 

«Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тисяч гривень, але я переконаний, що цей показник буде вищим», – сказав Прем’єр-міністр.

За підсумками 11 місяців 2018 року середня зарплата в Україні перевищила 9 тисяч гривень, а у відсотковому вимірі її ріст склав понад 12%. При показнику споживчої інфляції в 9,8%, таке зростання означає, що ріст доходів українців перевищує ріст цін.

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