Укрзалізниця хоче продовжити маршрут потяга Львів-Чернівці

Львівська залізниця розглядає можливість продовження маршруту регіонального експресу Львів-Чернівці до станції Чортків. Про це повідомляє медіацентр «Магістраль».

Як йдеться у повідомленні, на минулому тижні у регіональній філії «Львівська залізниця» відбулася експериментальна поїздка експресом, що обслуговує маршрут Львів—Чернівці.

Начальник служби приміських пасажирських перевезень Юрій Порохнавець повідомив, що під час поїздки вивчалася технічна можливість подовження маршруту потяга від нинішньої кінцевої станції Чернівці до станції Чортків Тернопільської дирекції залізничних перевезень через станції Стефанешти, Заліщики та інші.

Очікується, що на підставі отриманих даних повноважна комісія зробить остаточний висновок про доцільність подовження цього маршруту.