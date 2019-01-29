У Львові затримали квартирного злодія

У Львові правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, причетному до квартирної крадіжки. Збитки, заподіяні потерпілому, становлять близько 20 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Галицький відділ поліції звернувся за допомогою 53-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що невідома особа, пошкодивши міжбалконну перегородку, проникла в його помешкання та викрала звідти телевізор, антикварну монету та гроші. Загальна сума заподіяних збитків – майже 20 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 34-річний місцевий мешканець. За рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.