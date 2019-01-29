Серед ночі патрульні затримали у Львові чоловіка з набоями

Вночі 28 січня на вул. Науковій інспектори затримали чоловіка, який ніс у наплічнику 60 набоїв. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«Під час поверхневої перевірки у 51-річного мешканця Львова знайшли 60 патронів, ймовірно, бойових. Крім цього, у наплічнику чоловіка виявили робочі рукавиці, лом, молоток, електролобзик. Звідки в нього ці всі речі, громадянин пояснити не зміг», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчих. Експерт вилучив набої, а чоловіка доправили до поліцейського відділу, щоб встановити його причетність до інших правопорушень.

Фото: патрульна поліція