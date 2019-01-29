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Пожежу в будинку на Князя Романа гасили 27 рятувальників

Наталя Дуляба

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Пожежу, яка сьогодні вранці, 29 січня, виникла у житловому будинку на вул. Князя Романа, 36, гасили 27 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Повідомлення про займання на горищі триповерхового житлового будинку на вул. Князя Романа, 36 надзвичайники отримали о 08:53 год. На місце події негайно виїхали рятувальники.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з даху будівлі вибивався дим. Не гаючи часу, вони приступили до ліквідації пожежі. На горищі мешканці будинку створені комірки, в яких зберігались речі побутового вжитку. Частина цих комірок була утеплена мінеральною ватою, по якій вогонь швидко поширювався. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання», – йдеться у повідомленні.

Повністю ліквідувати пожежу вдалось о 09:43 год. Вогонь знищив 80 кв м горища та речі домашнього вжитку на площі 20 кв м.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі всі обставини події встановлюються.

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