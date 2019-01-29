Поліцейські розшукують 62-річну львів’янку, яка фігурує у криміналі

Правоохоронці оголосили в розшук 62-річну Тамару Кашлюк, яку підозрюють у вчиненні насильства щодо службової особи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Працівники Сихівського відділу поліції розшукують Кашлюк Тамару Олександрівну, 21.03.1956 р.н., мешканку м. Львів, вул. Чукаріна, 2/31, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України.

Всім, кому що-небудь відомо про її можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99 або 102.

Фото: поліція