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На Сколівщині вантажівка насмерть збила бабусю

Наталя Дуляба

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Вчора, 28 січня, орієнтовно о 05:30 год. на трасі Київ – Чоп  в одному зі сіл Сколівського району виникла ДТП, у якій загинула 86-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля DAF, 43-річний мешканець Білої Церкви, наїхав на пішохода – 86-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду жінка померла на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

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