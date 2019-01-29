На голову Кам’янка-Бузького райсуду напало двоє чоловіків

Двоє чоловіків напали на голову Кам’янка-Бузького райсуду. Про це повідомляє Львівський портал.

Як зазначила у коментарі Львівському порталу речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, у Кам’янко-Бузький відділ поліції звернувся 56-річний місцевий мешканець, який повідомив про нанесення йому тілесних ушкоджень двома чоловіками.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження.

Додамо, що видання УНН поінформувало, що мова йде про напад на голову Кам’янка-Бузького райсуду.