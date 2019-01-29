На Донбасі бойовики п’ять разів обстріляли українських військових

Упродовж минулої доби, 28 січня, на Донбасі окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції в районі Широкиного із гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Мар’їнки – із гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог вів вогонь із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу селища Кримське; з гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу Травневого; з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новотошківське.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український військовослужбовець не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 28 січня двох окупантів було знищено, ще один отримав поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.