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Фонтан «Кульбаба» на площі Галицькій відремонтують за чотири мільйони

Вероніка Рой

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У 2019 році у Львові планують відремонтувати фонтан «Кульбаба», який знаходиться на площі Галицькій. На це з бюджету міста передбачено чотири мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, у 2019 році на території Галицького району заплановано виконати капітальний ремонт на вулицях: Татарська, Липова Алея, Богдана Хмельницького (від вулиці Детька до вулиці Татарської). Окрім цього, обіцяють виконати капітальний ремонт дворів на вулицях: Свєнціцького, 5, 7, 9, 11; Куліша, 6б; Івана Франка, 46−52; Зарицьких, 40.

«Також планується провести роботи щодо реконструкції фонтану «Кульбаба» на пл. Галицькій. У цьому році в рамках Громадського проекту заплановано облаштувати територію, прилеглу до коледжу ім. Івана Труша, для можливості комфортного і естетичного відпочинку студентів трьох навчальних закладів», — повідомив він.

Загалом у бюджеті розвитку міського бюджету на 2019 рік для Галицької районної адміністрації передбачено 30 млн грн. Зокрема, на ремонт доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних доріг, ремонт дворів, зупинок громадського транспорту, облаштування громадських просторів, дитячих майданчиків передбачено 22,05 млн грн.

Нагадаємо, торік коштом міста відновлено роботу двох фонтанів у Галицькому районі Львова: фонтану «Криниця з левами», який не працював більше 70 років, та фонтану «Водолій», який не працював більше 20 років.

Фото: Твоє місто

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