Філармонія запрошує на яскравий проект «Opera Gala»

Львівська національна філармонія презентує яскравий проект «Opera Gala». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Запрошуємо наших любих слухачів гідно провести Різдвяні свята – будемо колядувати, насолоджуватися улюбленими новорічними мелодіями! Але ж і романтичну і залюблену весну треба зустрічати! Що може краще налаштувати на весняне пробудження, як не опера та оперета? Від Ромео і Джульєтти у версії італійця Белліні й комедійного «Любовного напою» Доніцетті до «Веселої вдови» Легара та «Віденської Крові» Штрауса – ми поринемо у чарівний світ класичної музики і чаруючого вокалу», – закликають організатори.

Серед виконавців зірковий склад:

Яскрава солістка, авторка ідеї проекту Наталія Степаняк!

Молоді, талановиті, знані у Європі оркестр «INSO-Львів» та диригент Ярослав Шемет!

Запрошені гості – неперевершений тенор Назар Тицишин та грандіозний Львівський муніципальний хор «Гомін».

Приходьте у Львівську національну філармонію зі своїми близькими і

наповнюйте свої серця музикою, сповненою радості, любові та духовної єдності.

Концерт відбудеться 02 лютого, об 18.00.

Квитки можна придбати тут: philharmonia.lviv