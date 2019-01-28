Жителю Львівщини, який підрізав односельчанина, загрожує до 8 років тюрми

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного жителя села Корлатовичі Самбірського району, який поранив ножем односельчанина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 7 листопада минулого року. Як було встановлено досудовим розслідуванням, зловмисник напідпитку, під час раптового конфлікту із 54-річним односільчанином, завдав йому один удар ножем у живіт, спричинивши проникаюче ножове поранення черевної сітки.

На даний час зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.