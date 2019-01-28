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За ніч львівські патрульні спіймали трьох п’яних водіїв, які вчинили ДТП

Вероніка Рой

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За ніч у Львові затримали трьох водіїв у нетверезому стані, які спричинили аварії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції  у Львівській області.

 

Вчора близько опівночі екіпаж патрульних виявив на вулиці Науковій дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобілів Mazda та Volkswagen. Водій Mazda не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем попереду. Крім цього, під час спілкування з винуватцем ДТП, патрульні побачили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 2.20 проміле, що в 11 разів вище допустимої норми. На водія склали всі необхідні адміністративні матеріали.

Згодом патрульні отримали інформацію, що на вулиці Кульпарківській відбулося ДТП і винуватець втікає з місця події. Зі слів заявника, водій автомобіля ВАЗ здійснив зіткнення з автомобілем BMW та поїхав в сторону вулиці Стрийської. Патрульні передали орієнтування всім екіпажам та зупинили вказаний автомобіль на трасі Київ-Чоп, неподалік села Поляна. Водій перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Це підтвердила і перевірка. Результат – 1.24 проміле. На чоловіка склали протоколи за ДТП, втечу з місця аварії та нетверезу їзду.

Також цієї ночі, під час патрулювання на вулиці Володимира Великого, патрульні виявили автомобіль BMW, водій якого не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з опорою вуличного освітлення. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, проте патрульні запідозрили, що чоловік перебуває в стані сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку і водій погодився. Результат – 0.35 проміле. На чоловіка склали протоколи за ДТП та за керування в стані сп’яніння.

Загалом за ніч інспектори патрульної поліції виявили та зупинили 13 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння. Троє з них вчинили ДТП.

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