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Відтепер абітурієнти, які після ВНЗ погодяться працювати в селі, матимуть пільги при вступі

Соломія Григор'єва

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Цього року вперше запрацює механізм першочергового зарахування до медичних та педагогічних вищих навчальних закладів тих вступників, що після завершення навчання захочуть працювати в селах. Про це сьогодні, 28 січня, під час прес-конференції розповіла директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Йдеться про вступників на спеціальності галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка” і 22 “Охорона здоров’я”, які укладуть угоду про відпрацювання не менше 3 років в селі або селищі міського типу.

«Перш за все в цих населених пунктах маю визначитись, що в них буде потреба у тому вчителю чи лікарю через певний період часу. Після цього сільська чи селищна рада має прийняти рішення, що вони зможуть забезпечити цього випускника проживанням і місцем роботи, і подають відповідні заявки нам. Ми будемо оголошувати конкурс серед претендентів, які будуть вступати цього року, вони підписуватимуть певний договір, погоджуватимуться на певні умови, і при поступленні ці абітурієнти будуть додавати до всіх документів надані нами скерування».

Очевидно, що вступникам, які погодяться на такі умови, до загального балу додаватиметься певний коефіцієнт, відповідно вони будуть мати більше шансів при вступі до ВНЗ.

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