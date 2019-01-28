«Відлуння Криму», відеомапінг та вічна класика. Репертуар Органного залу на лютий

У лютому Львівський органний зал дивуватиме містян не лише довершеною класикою, а й відеомапінгом, музично-живописним перформансом, відлунням Криму та концертом фіналіста українського талант-шоу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Органного залу.

Мистецько-музичні перформанси

8 лютого (п’ятниця, 19:00) – концерт «Органне відеошоу». На слухачів чекатимуть класичні органні шедеври: П. Флетчера – Святкова токата, Л. Лефебюр-Велі – Болеро концерт, М. Сужиньські – Капріччіо, Й. Мітчела – Дві джазові прелюдії. Також гості зможуть насолодитися відеомапінгом від Альберта Врубеля.

Для поціновувачів сучасних хітів 27 лютого (середа, 19:00) Львівський органний зал підготував програму «Органне відеошоу. Музика до фільмів». На сцені пролунають саундтреки з улюблених усіма фільмів: «Зоряні війни», «Пірати Карибського моря», «Амелі», «Агент 007» та ін.

Наймолодших меломанів Львівський органний зал запрошує провести вечір за переглядом класичних мультфільмів у супроводі живої музики. 13 лютого (середа, 19:00) в межах концерту «Мультфільми під живу музику» глядачі матимуть змогу переглянути низку мультфільмів під акомпанемент фортепіано.

Незвичний музично-живописний перформанс «”Пори року” Вівальді та Бах» чекає на глядачів 7 лютого (четвер 19:00). Виконання творів Антоніо Вівальді та Йоганна Себастьяна Баха на органі та скрипці супроводжуватиме «живий» живопис художниці Ольги Куц.

Музичні експерименти

23 та 24 лютого (субота, неділя 19:00) до Львова з сольним концертом завітає артист Київської Національної опери України, лауреат престижних конкурсів, фіналіст талант-шоу «Х-фактор» Ангел Георгієв. У Львівському органному залі він виконає арії з відомих опер та інші перлини світової класики у супроводі органа та фортепіано.

За сприяння проекту Liberate Crimea та Кримськотатарського ресурсного центру 15 лютого (п’ятниця, 19:00) відбудеться концерт, присвячений п’ятій річниці окупації Кримського півострова «Відлуння Криму у Львові». Під час нього студенти Львівської музичної академії виконають твори композиторів-кримчан, а також тих, які надихалися особливою культурою Тавріди.

16 (субота, 14:00) та 17 лютого (неділя, 19:00) в межах проекту «Гід по органній музиці» глядачі зможуть не лише насолодитися найдобірнішими творами органних «титанів» а й послухати розповідь про музику та орган від Олександра Міщука.

Танго П’яццолли, французький шарм Пуленка і «бахівські» фуги звучатимуть в Органному залі 22 лютого (п’ятниця, 19:00). Дивовижну палітру музики на концерті «Sax & piano» подарують слухачам саксофоніст Артем Голоднюк та піаністка Юлія Компанієць. Вперше в Україні музиканти виконають сюїту з балету «Ромео та Джульєтта» С. Прокоф’єва.

Останній місяць зими принесе до Львова скандинавські музичні мотиви. 6 лютого (середа, 19:00) у Львівському органному залі звучатимуть твори Едварда Ґріґа та Яна Сібеліуса у виконанні піаніста Дмитра Микитина. Глядачі зможуть насолодитися Сюїтою №1 «Пер Ґінт» і фортепіанною сонатою опус 12 Яна Сібеліуса.

3 лютого (неділя, 17:00) на поціновувачів музичних творів Генделя, Баха та італійських віотуозів Гауде, Леньяні, Каруллі та Джуліані очікує концерт від дуету заслужених артистів України, справжніх легенд академічної сцени гітариста Андрія Остапенка та флейтиста Юрія Шутко.

Віртуозний концерт «Романтичне тріо» від першого концертмейстера австрійсько-українського оркестру K&K Symphoniker, скрипаля та диригента Ігоря Муравйова, віолончелістки Оксани Литвиненко та піаніста Максим Сасько поціновувачі творчості Л.В. Бетовена та П. Чайковського зможуть почути 20 лютого (середа, 19:00).