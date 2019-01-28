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Вчителі, що займаються репетиторством, до травня мають задекларувати свої доходи

Наталя Дуляба

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Із 1 січня в Україні стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році. Оприлюднити свій заробіток мають й вчителі та викладачі, які займаються репетиторством. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

Як наголошують податківці, репетиторство сьогодні контролювати є складно, адже більшість педагогів не декларують дохід від такої діяльності.

Під поняттям «репетиторські послуги» мають на увазі підготовку дітей до школи, вступу до навчальних закладів, ЗНО, навчання з будь-яких предметів тощо. Таку діяльність ведуть вчителі, викладачі та інші особи, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, тому й не сплачують податки.

Тож якщо викладач-репетитор не є фізичною особою-підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок із таких доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу України).

Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік викладачам-репетиторам слід подати до 1 травня за місцем податкової адреси (реєстрації) за формою Податкової декларації про майновий стан і доходи.

«Є надія, що громадяни, які надають послуги з репетиторства, є сумлінними, виявлять свою громадянську позицію і сплатять податки. Незадекларовані доходи сьогодні – це втрати бюджету, які необхідні для соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, своєчасності виплат пенсій та стипендій, зарплат тим же вчителям та викладачам», – зазначають у ДФС Львівщини.

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