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У Винниках школярів навчатимуть ІТ

Наталя Дуляба

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У Винниках відкрили школу інформаційних технологій для підлітків SOVA (School of Vital Activities). Тут учнів 6-11 класів навчатимуть програмуванню, робототехніці та розмовної англійської мови. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Винниківської міської ради.

 

Навчання у новій школі стартує вже з 11 лютого. Програму допомагали складати спеціалісти-практики із різних ІТ-компаній, вони також навчатимуть школярів. Обов’язковим буде вивчення англійської мови.

«Невід’ємною частиною навчання окрім «хард-скілів» будуть «софт-скіли» та англійська мова. Тому що надзвичайно багато курсів, які зараз є на ринку України, роблять акцент лише на «хард-скілах» – основи програмування, робототехніка та інше. Ми ж нагадуємо, що також потрібно правильно себе презентувати в суспільстві», – розповіла засновниця школи Вікторія Читайло.

На відкритті школи з дітьми та батьками спілкувались також досвідчені ІТ-спеціалісти, які працювали у найбільших компаніях України: EPAM, Soft Serve, Global Logic.

«Добре, що відкривають таку школу. Із кожним роком ІТ-сфера розширюється, відкриваються нові вакансії і спеціальності, для яких потрібні люди зі знанням тієї чи іншої предметної області, і це не обмежується тільки Україною. В будь-якому випадку навчання тут буде плюсом як при вступі в політехніку, так і при першій співбесіді на роботу. Є багато випадків коли школярі, не закінчивши ще школу, отримують роботу в компаніях», – додав розробник програмного забезпечення Теодор Мисько.

Наразі у School of Vital Activities приймають заявки та формують класи.

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