У міськраді спростували інформацію про отруєння 10 дітей у львівському садочку

В управлінні освіти Львівської міської ради спростували інформацію щодо отруєння дітей у ясельній групі дошкільному навчальному закладі № 153, що на вулиці Науковій, 108. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Раніше Zaxid.net повідомляв, що у садочку № 153 отруїлися 10 дітей ясельної групи. Завідувачка дошкільного закладу Юлія Кукуріка повідомила виданню, що діти захворіли у четвер-п’ятницю. В них спостерігалася нудота та температура.

Як повідомила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, факт захворювання діток справді мав місце, однак це ентеровірус, який не має жодного стосунку до харчування.

«На даний час маємо інформацію Львівського обласного лабораторного центру. Відповідно до отриманої інформації, це є ентеровірусна інфекція, яка не має жодного стосунку до харчування. Тобто в жодному разі це не є харчове отруєння», — повідомила вона.