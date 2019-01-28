Цього року студенти коледжів і технікумів здаватимуть держіспит у формі ЗНО

Цього року кожен випускник школи має здати державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО з 3 предметів. Студенти коледжів і училищ, які цього року здобуватимуть середню освіту, мають здати через ЗНО 2 предмети. Про це сьогодні, 28 січня, під час прес-конференції розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, передає кореспондент Львівського порталу.

Результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів загальної середньої освіти, які в 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти:

українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);

математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника);

один з предметів із запропонованого вище переліку (на вибір випускника).

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за ЗНО буде зараховано як результат за ДПА (за шкалою 1–12 балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали:

для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань;

для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту або академічному, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 1–32, 39–43, 49–53, 59.

Важливо наголосити, що 2019 року учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів: з української мови і математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) на вибір. Третій предмет вони здаватимуть у своєму навчальному закладі. Нагадаємо, що 2018 року для вказаної категорії осіб обов’язковою була державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання лише з української мови.