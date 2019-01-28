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Скандальна земля геріатричного пансіонату: суд повернув Львову 2,4 га на Медової печери

Наталя Дуляба

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21 січня господарський суд Львівської області постановив повернути територіальній громаді Львова більше 2 га землі на вул. Медової печери, 71. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Господарський суд Львівської області підтримав позицію прокуратури щодо витребування на користь територіальної громади Львова земельної ділянки, яка вибула з володіння Львівського геріатричного пансіонату всупереч вимог чинного законодавства.

Земельну ділянку на вул. Медової Печери, 71 площею 2,4 га вилучили у Львівського геріатричного пансіонату у 2010 році. Її вартість становить більше 19,2 млн грн. Тоді ділянку незаконно набула одна з новостворених громадських організацій на праві постійного користування.

Відтак суд повністю задоволив позовні вимоги заступника прокурора області та постановив витребувати земельну ділянку на користь львів’ян.

Як повідомляв Львівський портал, ще у 2010 році розпорядженням голови Львівської ОДА 2,4 га землі на вул. Медової печери, 71 передали у постійне користування Громадській організації інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив «Діяльне милосердя».

Це рішення колишнього губернатора одразу оскаржили у суді, втім земельний конфлікт затягнувся.

Детальніше про земельну війну довкола геріатричного пансіонату у Львові ми писали тут.

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