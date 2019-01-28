ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканців Львівщини попереджають про сильні тумани та ожеледицю

Наталя Дуляба

|

У вівторок, 29 січня, у Львові та області синоптики прогнозують сильний туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

 

Подекуди туман матиме видимість 200-500 м, на дорогах збережеться ожеледиця. Відтак водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції на дорогах, вмикати фари, а пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси морозу, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 3 градусів тепла. Вітер південний, 5-10 м/с. Дощ зі снігом.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...