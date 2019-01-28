Мешканців Львівщини попереджають про сильні тумани та ожеледицю

У вівторок, 29 січня, у Львові та області синоптики прогнозують сильний туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Подекуди туман матиме видимість 200-500 м, на дорогах збережеться ожеледиця. Відтак водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції на дорогах, вмикати фари, а пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси морозу, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 3 градусів тепла. Вітер південний, 5-10 м/с. Дощ зі снігом.