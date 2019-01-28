Львівські поліцейські розшукують 17-річного хулігана

Львівські поліцейські оголосили в розшук 17-річного хлопця, який підозрюється у хуліганстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Працівники Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області розшукують Хомина Наума Юрійовича, 23.12.2001 р.н., мешканця м. Львів, вул. Наукова. Хлопця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – повідомляють поліцейські.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 238-95-75, або 102.

Фото: поліція