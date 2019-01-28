ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські поліцейські розшукують 17-річного хулігана

Вероніка Рой

|

Львівські поліцейські оголосили в розшук 17-річного хлопця, який підозрюється у хуліганстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Працівники Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області розшукують Хомина Наума Юрійовича, 23.12.2001 р.н., мешканця м. Львів, вул. Наукова. Хлопця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – повідомляють поліцейські.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 238-95-75, або 102.

Фото: поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...