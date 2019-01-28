Львів’яни тріумфували на чемпіонаті України з гірськолижного спорту

Львів’яни Михайло Карпушин та Ольга Книш тріумфували на чемпіонаті з гірськолижного спорту, який нещодавно завершився на гірськолижному курорті «Буковель», що на Івано-Франківщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК Уккраїни у Львівській області.

Ольга Книш знову стала чемпіонкою України у змаганнях зі слалому та гіганту. У двох дисциплінах львів’янка зуміла показати найкращий час та випередити своїх суперниць.

Львів’янин Михайло Карпушин також тріумфував у змаганнях зі слалому та гіганту серед дорослих. Що цікаво, Михайло Карпушин, як і Ольга Книш, чемпіонат України виграв далеко не вперше. У Буковелі Михайло також став чемпіоном України серед юніорів у слаломі та гіганті.

Чемпіонат України у Буковелі став один з етапів відбору спортсменів до національної збірної.