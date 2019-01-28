Фанк-гурт ЛТК запрошує на «Freek Edition»

Фанк-гурт ЛТК (Львівський Танцювальний Клуб) презентує ексклюзивну концертну програму «Freek Edition» в клубі Picasso. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

ЛТК заявили про свою готовність ділитись з аудиторією найпотаємнішими бажаннями і таємницями. На концерті ви почуєте старі добрі пісні такі як «Толік фламінго», пісні з нового альбому та ексклюзивний матеріал, що афішувався тільки в закритих колах.

«У нас рік не було сольного концерту, тому маємо великі творчі очікування від нього. Ми багато задач перед собою поставили. На гостей свята очікує унікальне шоу», – говорять музиканти.

Концерт відбудеться, 9 лютого, об 20.00.

Квитки можна придбати за посиланням: Gastroli.ua/events