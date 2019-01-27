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Україна увійшла в ТОП-20 країн світу за кількістю нових авіамаршрутів

Вероніка Рой

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У 2018 році у світі було запущено 3 765 регулярних авіамаршрутів. Україні вперше вдалось потрапити в ТОП-20 країн, в яких відбувається «авіабум». Про це повідомляє anna.aero.

 

У 2018 році в Україні відрили 72 нових авіамаршрути. Перше ж місце у рейтингу, за кількістю відкритих авіамаршрутів, посідає США, друге – Німеччин, а третє – Великобританія.

Щодо авіакомпаній, які відкрили найбільше напрямів, то перше місце посідає ірландський лоукостер Ryanair, далі йдуть американська компанія Frontier Airlines та британський ультра-лоукостер EasyJet.

Фото:anna.aero.

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