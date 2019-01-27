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У Буському районі під час пожежі загинула 56-річна жінка

Вероніка Рой

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Вчора, 26 січня, у Буському районі під час пожежі у будинку загинула 56-річна власниця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, о 16:01 год. до рятувальників надійшла інформація про пожежу в житловому будинку в селі Полтва Буського району.

«Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 56-річної власниці помешкання. Пожежу локалізовано о 16:23, ліквідовано о 16:28. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м. Обставини події встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні надзвичайників.

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