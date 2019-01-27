Медики назвали 10 найкорисніших продуктів у світі: перелік

Експерти Європейської асоціації дієтологів і гастроентерологів склали список найкорисніших продуктів у світі, передає Ukrhealth.

Укладачі рейтингу пояснили: ними було враховано не тільки кількість корисних мікроелементів в обраних продуктах харчування. Іншою важливою умовою для потрапляння в цей список стало те, наскільки повно вони засвоюються організмом.

1 місце: Помідори. Багаті клітковиною, калієм, а також містять багато активного антиоксиданту лікопіну, що володіє протираковими властивостями. Регулярне вживання томатів корисно для серця.

2 місце: Вівсяна крупа. Завдяки високим рівням рослинних білків і клітковини страви з вівса сприяють нормалізації кров’яного тиску і оздоровленню травного тракту. Дієтологи порадили їсти вівсянку два-три рази в тиждень, але не частіше.

3 місце: Ківі. «Волохаті» фрукти містять антиоксидантні вітаміни A, C і Е, а в їх насінні містяться жирні кислоти омега-3. Ківі дуже корисні при гіпертонії, болях в суглобах.

4 місце: Виноград. Вживання його запобігає утворенню тромбів, а також, за рахунок присутності найсильніших антиоксидантів, захищає від появи пухлинних клітин.

5 місце: Риба і морепродукти. Досить з’їдати один-два рази на тиждень, щоб стати більш здоровим. В рибі і морепродуктах міститься багато жирних кислот омега-3, головних рятівників судин і серця.

6 місце: Броколі. Цей вид капусти містить сульфорафан, який захищає клітини від розвитку онкології і вбиває бактерії, що впливають на розвиток виразки шлунка.

7 місце: Авокадо. Жирні кислоти, які містяться в його плодах зміцнюють стан судин і серця, а інші речовини, фітонутрієнти, не дозволяють вільним радикалам проникати в клітини організму, роблячи їх вразливими перед пухлинами.

8 місце: Листові салати та зелень. Ці продукти – джерело величезної кількості вітамінів і мінералів, що йде на користь всьому організму.

9 місце: Часник. Його вживання перешкоджає розмноженню бактерій, підвищує потенцію, захищає від розвитку раку.

10 місце: Лляна олія. Допомагає печінці швидше очищатися від шкідливих речовин. За змістом ненасичених жирних кислот, омега-3 лляна олія перевершує навіть рибу.