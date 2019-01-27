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Через «пожежу» у Victoria Gardens довелось евакуювати понад 3 тисячі людей

Вероніка Рой

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Вчора, 26 січня, анонім повідомив про пожежу в ТРЦ Victoria Gardens. На місці працювали підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова. Інформація про пожежу не підтвердилась. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, близько 18:00 год. до Нацполіції Львівщини поступило повідомлення, що о 20:00 год. у м. Львові відбудеться пожежа в ТРЦ Victoria Gardens. Ніяких вимог від анонімного заявника не висувалось.

«З 20:06 год. на місці події працювали підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова для перевірки інформації. Охороною ТРЦ здійснено виведення працівників та відвідувачів у кількості – близько 3500 осіб. О 21:50 год. 26 січня превентивні заходи на території приміщень ТРК та прилеглої до нього території було завершено, інформація не підтвердилася», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться заходи по виявленню особи, яка надала хибне повідомлення.

Фото: Ігоря Зінкевича

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