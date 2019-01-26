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Земля для воїнів відійшла неАТОвцям? Синютка обіцяє відзвітувати, кому віддав елітні ділянки в Наварії

Соломія Головіна

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Голова Львівської ОДА Олег Синютка під час публічного звіту, який проходив сьогодні, 26 січня, розповів, коли відзвітує про ситуацію із виділенням землі біля озера Наварія учасникам АТО, яка перетворилася у гучний скандал. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

 

Додамо, що ще восени 2018 року Олег Синютка у коментарі Львівському порталу обіцяв зібрати прес-конференцію щодо «наварійського конфлікту», однак цього так і не відбулося.

«Чому я не даю прес-конференції, хоча всі матеріали готові та проведена інвентаризація? Тому що зараз триває суд. І я на 100% знаю, що коли вийду з публічною інформацією, то обов’язково скажуть, що це тиск голови ЛОДА на суд. Є перше рішення суду, яке визнало за АТОвцями право на користування цими земельними ділянками. Думаю, ми дочекаємося апеляції, і після цього я оприлюдню всі матеріали, які маю», – зауважив голова Львівської ОДА під час нинішнього виступу, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомляв Львівський портал, у грудні 2017 року на сайті облдержадміністрації з’явилося розпорядження № 1219/0/5-17, яким голова Львівської ОДА на підставі клопотань учасників АТО виділив 83 ділянки біля озера Наварія. Втім, як з’ясувалося, у списку із 83 осіб опинилися не тільки учасників АТО, а й ціла низка бізнесменів. Детальніше про цей скандал читайте у матеріалі «Земля обітована. Наварійський конфлікт».

Згодом журналісти видання «Zaxid.net» під час свого розслідування з’ясували, що Павло Нікітін, один зі засновників ГО «Ветеранська спілка учасників АТО», яка, власне, і підготувала для Олега Синютки список майбутніх власників елітної землі біля озера Наварія, зовсім не являється ні учасником бойових дій на Донбасі, ні ветераном війни в Афганістані, за яких себе видавав. Попри це, як наголошують журналісти під час свого розслідування, він отримав земельну ділянку у Давидові, а за розпорядженням голови ЛОДА – і землю в лісовому масиві безпосередньо на березі озера Наварія.

 

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