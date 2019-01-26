У минулому році на Львівщині стрімко зросла кількість хворих на менінгіт. Як вберегтися?

У Львівській області за 2018 рік відбувся стрімкий ріст захворюваності на вірусний менінгіт. Зареєстровано 40 випадків проти 1 за 2017 рік, тобто, спостерігається ріст на 39 випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Як йдеться у повідомленні, захворюваність реєструвалась поодинокими випадками на восьми адміністративних територіях області, з найбільшою кількістю захворілих у Жовківському – 5, Миколаївському – 4 районах та у місті Львові – 25 випадків. Групою ризику є вік 5-9 років, зареєстровано 18 випадків та 10-14 років – 14 випадків.

У лабораторному центрі зазначають, що вірусні менінгіти – це гострі інфекційні хвороби, які викликаються різноманітними ентеровірусами, що проникають в мозкові оболонки людини.

«Залежно від властивостей вірусу, менінгіт проявляється різноманітними клінічними проявами і характеризується ураженням дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, центральної нервової системи, м’язів, суглобів, міокарду, висипаннями на шкірі. Інкубаційний період при вірусному менінгіті, як правило, становить 2 – 4 доби. При респіраторній формі хвороба проявляється катаральними симптомами: загальна слабкість, можливі серозні виділення з носа, кашель, підвищення температури тіла, почервоніння слизових оболонок очей. При шлунково-кишкових розладах крім проявів інтоксикації організму (температура, слабкість, головний біль) відмічаються болі у животі, блювота, пронос. Захворюваність характеризується значною поширеністю, у першу чергу серед дітей і осіб молодого віку», – пояснюють у відомстві.

Також додають, що джерелом інфекції при даній інфекції можуть бути як хворі люди, так і вірусоносії. Хвороба передається фекально-оральним шляхом, який реалізується через брудні руки, забруднені предмети побуту, воду і продукти харчування. Не виключений повітряно-краплинний механізм передачі інфекції. Розповсюдженню вірусних менінгітів сприяють недотримання правил особистої гігієни, міграційні процеси населення, скупченість людей у приміщеннях, низький соціальний рівень населення, незадовільний санітарно-гігієнічний стан територій і житла.

Щоб запобігти інфікуванню вірусним менінгітом необхідно:

дотримуватись правил особистої гігієни, а саме: ретельно мити руки з милом гарячою водою, особливо перед прийомом їжі, після відвідування громадських місць, туалету; своєчасно міняти постіль, рушники, слідкувати за чистотою одягу;

проводити регулярне вологе прибирання та провітрювання приміщень;

ретельно мити кухонний посуд гарячою водою з використанням миючих засобів;

вживати у їжу лише свіжі продукти харчування, ретельно вимиті гарячою водою фрукти, ягоди, зелень, овочі;

для пиття вживати тільки кип’ячену або бутильовану воду;

не займайтесь самолікуванням, тільки лікар може встановити діагноз та призначити необхідне лікування.

Мешканців Львівщини закликають не зволікати при появі перших ознак захворювання та звертатись за медичною допомогою! До приїзду швидкої медичної допомоги хворого необхідно ізолювати від оточуючих.