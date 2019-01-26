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У Дрогобицькому районі під час пожежі загинула 45-річна жінка

Вероніка Рой

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Вчора, 25 січня, у Дрогобицькому районі під час пожежі загинула жінка, а також продуктами горіння отруївся її чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, о 21:06 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що о 12:00 в селі Винники Дрогобицького району виникла пожежа в без господарській будівлі площею 150 кв м.

«Силами місцевих мешканців було ліквідовано пожежу. Вогнем знищено підлогу на площі 2 кв м. Внаслідок пожежі 47-річний чоловік отруївся продуктами горіння, та його було госпіталізовано в Дрогобицьку міську лікарню. На місці пожежі також було виявлено тіло 45-річної жінки», – йдеться у повідомленні.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. Всі обставини з’ясовують правоохоронці.

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