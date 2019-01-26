Помер учасник АТО та офіцер Академії сухопутних військ

В ніч на 24 січня на 32 році пішов з життя учасник АТО та офіцер Національної академії сухопутних військ капітан Андрій Вільгуш. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Зазначається, що капітан Андрій Вільгуш присвятив своє життя служінню Батьківщині. 2012 року він завершив навчання у Національній академії за спеціальністю «управління діями механізованими підрозділами». Згодом проходив службу на різних посадах у військах та у рідній альма-матер.

«Коли настав час, Андрій Вільгуш не вагаючись взяв до рук зброю та став на захист України. Виконуючі бойові завдання в районах проведення Антитерористичної операції, офіцер боронив одну з найбільш гарячих ділянок лінії бойового зіткнення поблизу міста Авдіївки. Втім, смерть Андрія знайшла не від ворожої кулі – його серце раптово й несподівано зупинилось вже на мирній землі», – йдеться у повідомленні Академії сухопутних військ.

Без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.

Фото: Академія сухопутних військ