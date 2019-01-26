У селі Вишеньки, що на Київщині, дев’ятикласниця жорстоко побила свою ровесницю з паралельного класу. Спершу про цей інцидент повідомили користувачі у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

«Учениця з 9 класу побила дівчинку з паралелі. Після уроків вони зібралися компанією і пішли бити цю дівчинку. Одна била, інші сміялися і знімали це все», – йдеться у повідомленні.

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Згодом, як повідомляє відділ комунікації поліції у Київській області, з повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою до Бориспільської поліції звернувся директор школи села Вишеньки та попросив, щоб прибув наряд поліції.

Працівники ювенальної превенції встановили, що між ученицями 9-х класів виник конфлікт щодо розповсюдження неправдивих чуток.

«Агресивно налаштована дівчина викликала з уроку 14-річну дівчину і на коридорі почала її бити ногами. Принижувала нецензурною лайкою, нанесла ляпаси долонею по обличчю. Сварку помітила вчителька школи та розвела дівчат по різним навчальним класам. Однак на цьому конфлікт між дівчатами не закінчився. Після школи дівчина зібрала компанію учениць у свою підтримку і перестріла на вулиці свою «жертву». Бійку відзняли на мобільний телефон і потім виклали у соцмережу Інтернет», – повідомляють у поліції.

Дівчинка, яку побили, проходить судово-медичне обстеження для встановлення ступеню нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі мати агресивної учениці притягнута до адміністративної відповідальності за булінг. За фактом побиття учениці триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 січня, в набув чинності закон Закон України про протидію булінгу. Новоприйнятий закон передбачає низку штрафів за цькування. Так, штрафи за булінг становитимуть від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф буде більшим — від 100 до 200 мінімумів (1700 – 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу також тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20% робітку.

Відео:dtp.kiev.ua.

Фото: УНІАН