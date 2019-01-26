Львівських школярів запрошують взяти участь у міських інтернет-олімпіадах

Вже 2 лютого розпочинаються міські інтернет-олімпіади 2019. Триватимуть вони до 23 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Проводитимуть олімпіади з таких предметів: біологія, англійська мова, українська мова, історія України, фізика, інформаційні технології, хімія та математика.

Перша інтернет-олімпіада «IT Challenge» з предмету Інформаційні технології відбудеться вже 2 лютого. Для участі у ній школярам потрібно зареєструватися на сервері http://olymp.lpnu.ua (від сьогодні до 1 лютого). Під час реєстрації потрібно вказати прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад та електронну адресу учасника. Усіх переможців чекають цінні подарунки.

Графік міських інтернет-олімпіад у 2018−2019 навчальному році:

Предмет Заочний етап Очний етап Інформаційні технології (7−11 класи) 02.02 23.02 Хімія (8 клас) 09.02 16.03 Математика (6−7 класи) 09.02 16.03 Біологія (8 клас) 16.02 02.03 Українська мова (7, 9 класи) 16.02 02.03 Англійська мова (8−9 класи) 23.02 06.03 Фізика (7 клас) 09.03 23.03 Історія (8,9 класи) 09.03 23.03

Фото: AKCENT.ORG.UA