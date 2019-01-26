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Львівських школярів запрошують взяти участь у міських інтернет-олімпіадах

Вероніка Рой

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Вже 2 лютого розпочинаються міські інтернет-олімпіади 2019. Триватимуть вони до 23 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Проводитимуть олімпіади з таких предметів: біологія, англійська мова, українська мова, історія України, фізика, інформаційні технології, хімія та математика.

Перша інтернет-олімпіада «IT Challenge» з предмету Інформаційні технології відбудеться вже 2 лютого. Для участі у ній школярам потрібно зареєструватися на сервері http://olymp.lpnu.ua (від сьогодні до 1 лютого). Під час реєстрації потрібно вказати прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад та електронну адресу учасника. Усіх переможців чекають цінні подарунки.

Графік міських інтернет-олімпіад у 2018−2019 навчальному році:

Предмет Заочний етап Очний етап
Інформаційні технології

(7−11 класи)

 02.02 23.02
Хімія

(8 клас)

 09.02 16.03
Математика

(6−7 класи)

 09.02 16.03
Біологія

(8 клас)

 16.02 02.03
Українська мова

(7, 9 класи)

 16.02 02.03
Англійська мова

(8−9 класи)

 23.02 06.03
Фізика

(7 клас)

 09.03 23.03
Історія

(8,9 класи)

 09.03 23.03

Фото: AKCENT.ORG.UA

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