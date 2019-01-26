Львівських школярів запрошують взяти участь у міських інтернет-олімпіадах

Вже 2 лютого розпочинаються міські інтернет-олімпіади 2019. Триватимуть вони до 23 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Проводитимуть олімпіади з таких предметів: біологія, англійська мова, українська мова, історія України, фізика, інформаційні технології, хімія та математика.
Перша інтернет-олімпіада «IT Challenge» з предмету Інформаційні технології відбудеться вже 2 лютого. Для участі у ній школярам потрібно зареєструватися на сервері http://olymp.lpnu.ua (від сьогодні до 1 лютого). Під час реєстрації потрібно вказати прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад та електронну адресу учасника. Усіх переможців чекають цінні подарунки.
Графік міських інтернет-олімпіад у 2018−2019 навчальному році:
|Предмет
|Заочний етап
|Очний етап
|Інформаційні технології
(7−11 класи)
|02.02
|23.02
|Хімія
(8 клас)
|09.02
|16.03
|Математика
(6−7 класи)
|09.02
|16.03
|Біологія
(8 клас)
|16.02
|02.03
|Українська мова
(7, 9 класи)
|16.02
|02.03
|Англійська мова
(8−9 класи)
|23.02
|06.03
|Фізика
(7 клас)
|09.03
|23.03
|Історія
(8,9 класи)
|09.03
|23.03
Фото: AKCENT.ORG.UA
Вероніка Рой