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Завтра львів’ян кличуть на площу Ринок послухати автентичні гуцульські колядки

Вероніка Рой

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До Львова приїдуть колядники з Верховини, аби показати справжні традиції, що живуть і зберігаються сотні років поміж Карпатськими горами. І завтра, 26 січня, колядники з Верховини проведуть низку заходів у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зокрема, о 13.00 год., у актовій залі Франківської районної адміністрації, що на вул. Генерала Чупринки, 85, Громадська організація «Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» з міста Верховина, а саме Народний гуцульський театр Гната Хоткевича виступатимуть для членів товариства «Гуцульщина» зі Львова.

А вже о 16.00 год усіх охочих кличуть на площу Ринок (біля ковзанки) послухати живе виконання автентичних гуцульських колядок та прощатись з зимовими святами разом з фольклорним гуртом с. Чорна Річка, Верховинського району (керівник Галина Мартинчук) та колядницьким гуртом селища Верховина, присілок Підмагора (керівник Михайло Береза).

Також львів’ян та гостей міста запрошують скуштувати гуцульських страв, приготованих на відкритому вогнищі, саме так як роблять вівчарі на полонинах.

«Коляда — це старовинний дохристиянський зимовий ритуал, який став частиною Різдвяних свят і триває донині на Гуцульщині. Люди вірили, що весна не прийде і доброго врожаю не буде, якщо колядники не заколядують в кожній хаті», — розповідають організатори.

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