За добу на Донбасі знищено п’ятьох окупантів і поранено ще одного

Минулої доби російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Як інформують у штабі, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли по позиціях наших захисників велися: з автоматичних гранатометів – в районі населеного пункту Водяне; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища Гнутове; з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Чермалик; тричі з гранатометів різних систем,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Павлопіль; двічі з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар’їнка.

При цьому зауважують, що в смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.

Внаслідок злочинних російсько-окупаційних обстрілів жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не отримав поранень.

Також у прес-центрі ООС наголосили, що за даними розвідки 24 січня п’ять окупантів було знищено та одного поранено.