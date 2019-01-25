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З понеділка на маршруті №19 збільшать кількість автобусів

Вероніка Рой

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З понеділка, 28 січня, на маршруті №19, який сполучає вул. Миколайчука та Сихів, збільшать кількість автобусів. Про це йдеться на сайті АТП-1.

 

Зараз, згідно з паспортом маршруту, у робочі дні на маршруті №19 курсують десять автобусів середнього класу Ataman. З понеділка кількість автобусів, які курсують на маршруті в робочі дні, буде збільшена до 12.

Нагадаємо, що ЛК АТП №1 розпочало працювати на маршруті №19 два тижні тому, 12 січня. Маршрут проходить з вул. Мазепи, Грінченка, Богдана Хмельницького, Богданівську, Тракт Глинянський, Зелену, Сихівську.

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