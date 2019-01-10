На маршрут №19 випустять 10 великих автобусів

З 12 січня на маршруті № 19 курсуватимуть 10 автобусів Аtaman ЛК АТП № 1, які до цього курсували на маршруті № 9. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Із суботи, 12 січня, нові великі автобуси поїдуть за маршрутом № 9. Відповідно, 10 вивільнених автобусів Аtaman поїдуть на маршрут № 19. Це дозволить забезпечити якісне сполучення мешканців з мікрорайону Топольна із Сиховом. Також автобуси Аtaman зручні в користуванні для людей з інвалідністю, оскільки в них передбачено зручний заїд осіб на візочках», — повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Нагадаємо, за результатами конкурсу на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, на маршрут № 19 не подався жоден з перевізників. Тому, за словами Андрія Білого, ЛК АТП № 1 буде обслуговувати маршрут № 19 за тимчасовим договором. За необхідності АТП № 1 зможе збільшити кількість одиниць транспорту на маршруті № 19.