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Як уникнути травм під час ожеледиці: головні правила безпеки

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я дали декілька важливих порад, які допоможуть захиститися від травмування при ожеледиці.

 

Головні правила безпеки при ожеледиці:

  • Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.
  • Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні.
  • Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння – падати буде не так високо і не так боляче.
  • Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.
  • Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях при ожеледиці значно збільшується.
  • Не взувайтесь у чоботи на високих підборах: ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною підошвою.

Навіть якщо не одразу, а через деякий час після падіння почала боліти голова з’явилася нудота чи біль у суглобах − терміново зверніться до лікаря!

За даними Центру медичної статистики, останніми роками в середньому 97,5 тис. українців щороку зазнавали ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння (для кількісних даних використано середній показник переліку травм, найбільше характерних внаслідок падінь: переломи черепа, хребта, кісток верхніх та нижніх кінцівок).

Фото: МОЗ

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