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Як фізична активність впливає на наше здоров'я?

Вероніка Рой

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У Міністерстві охорони здоров’я України заявляють, що будь-яка мінімальна, проте регулярна фізична активність дуже корисна для нашого здоров’я. Адже, коли ми мало рухаємось, сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки.

 

ЯК ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ’Я

Зв’язок багатьох хвороб та малорухливості було встановлено ще в 50-х роках минулого століття. Тоді було проведено велике дослідження з водіями та кондукторами лондонських автобусів. Виявилось, що водії мали у 2 рази більші ризики серцевого нападу, ніж кондуктори. Зв’язок був очевидним — тривале сидіння негативно впливає на здоров’я.

З того часу велика кількість досліджень підтверджує користь руху та шкоду від надмірного сидіння. Особливо багато досліджень з’явилось в останні роки — коли надмірне сидіння стало мало не звичним способом життя для багатьох з нас.

Коли ми мало рухаємось та багато сидимо — організм буквально “вимикається”. Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки. Все це разом має негативні наслідки для здоров’я — від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів.

Тому не нехтуйте заняттями спортом! Намагайтеся проводити якомога більше часу в русі.

ПРО НЕОБХІДНІ ТИПИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

Нам потрібні 2 типи фізичної активності щотижня — аеробні та силові вправи. Аеробна активність — 150 хвилин на тиждень. Вона може бути помірна чи інтенсивна.  Вправи помірної інтенсивності — спалюємо від 3,5 до 7 ккал на хвилину (ходьба, їзда на велосипеді з середньою швидкістю, йога). Навіть прибирання вдома — помірна фізична активність.

Інтенсивні навантаження — спалюємо понад 7 ккал на хвилину (біг, швидка ходьба, бойові мистецтва, футбол чи баскетбол).  Мінімум двічі на тиждень варто виконувати силові вправи — для укріплення головних груп м‘язів.

Але будь-яка активність краща, ніж її відсутність. Ось кілька фактів і порад зі сторінки в.о. міністра доктора Уляни Супрун:

  • Біг позитивно впливає на тривалість життя та не шкідливий для хребта.
  • Танці покращують баланс, координацію та когнітивні навички.
  • Йога допомагає боротись зі стресом та зменшує ризики серцево-судинних хвороб.
  • Вправи допомагають подолати біль в спині.

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