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Вибух у підвалі будинку на вулиці Патона: постраждав сантехнік

Соломія Головіна

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На вулиці Патона у Львові стався вибух у підвальному приміщенні житлового дев’ятиповерхового будинку. Попередньо встановлено, що постраждав сантехнік, який проводив там технічні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Виклик на оперативну лінію «102» надійшов 24 січня о 18.36. На місце події оперативно прибули вибухотехніки, працівники Залізничного відділу поліції та патрульної поліції, а також рятувальники та працівники інших служб.

Попередньо встановлено, що 37-річний сантехнік у підвальному приміщенні проводив технічні роботи, під час яких стався вибух. Його доставлено в медичний заклад для надання допомоги.

Із метою безпеки з під’їзду будинку, під яким стався вибух у підвалі, було евакуйовано мешканців.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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