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В Дрогобичі судитимуть чоловіка, який до смерті побив приятеля

Вероніка Рой

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В Дрогобичі судитимуть чоловіка, який під час розпивання спиртних напоїв заподіяв приятелеві смертельні тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник, 51-річний житель райцентру, раніше неодноразово судимий, 12 грудня перебував у номері готелю разом зі своїм 53-річним приятелем. Коли вони розпивали спиртне, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час якої старший із них отримав тілесні ушкодження, що призвели до смерті.

Наразі в Дрогобицькому відділі поліції завершене досудове розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за фактом убивства через необережність.  Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Обвинувальний акт скерований до суду.

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