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Українці із лютого зможуть їздити до Уругваю без віз

Соломія Головіна

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Із 15 лютого 2019 року українці зможуть подорожувати до Уругваю без отримання в’їздної візи. Про це прес-служба українського посольства в Аргентині повідомила у Twitter.ї

 

«У зв’язку із завершенням українською та уругвайською сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур повідомляємо про набрання чинності міжурядовою Угодою по взаємне скасування візових вимог і початок дії безвізового режиму між Україною та Уругваєм з 15 лютого 2019 року», – мовиться у повідомленні посольства.

Громадянам України дозволено перебувати на території Уругваю без візи 90 днів. Далі він може бути поновлений на ще 90 діб.

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