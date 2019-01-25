Українці із лютого зможуть їздити до Уругваю без віз

Із 15 лютого 2019 року українці зможуть подорожувати до Уругваю без отримання в’їздної візи. Про це прес-служба українського посольства в Аргентині повідомила у Twitter.ї

«У зв’язку із завершенням українською та уругвайською сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур повідомляємо про набрання чинності міжурядовою Угодою по взаємне скасування візових вимог і початок дії безвізового режиму між Україною та Уругваєм з 15 лютого 2019 року», – мовиться у повідомленні посольства.

Громадянам України дозволено перебувати на території Уругваю без візи 90 днів. Далі він може бути поновлений на ще 90 діб.