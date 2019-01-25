У Львові затримали причетну до 20 крадіжок жінку

У Львові поліцейські викрили 48-річну зловмисницю, причетну до двадцяти кишенькових крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції 17 січня впродовж дня звернулися троє громадян. Усі вони повідомили, що під час проїзду у маршрутному таксі у них викрали особисті речі, зокрема мобільні телефони та гаманець з грошима та паспортом громадянина України.

Поліцейські встановили особу зловмисниці, яка загалом причетна до двадцяти крадіжок, скоєних впродовж останніх двох місяців. Це 48-річна мешканка міста Пустомити. Вона сідала у львівські маршрутки і з кишень та сумок пасажирів викрадала телефони, гаманці та інші особисті речі.

Зловмисниці правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, триває досудове розслідування.