Ями на львівських дорогах лататимуть чеською технікою

У Львові для ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття використовуватимуть чеську машину SILKOT Blue. Сьогодні, 25 січня, виконавчий комітет ЛМР затвердив нормативи на використання цієї техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповів заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак, таких аналогів в Україні немає.

«Ми придбали у чеської фірми машину для ремонту доріг, вона має новітню технологію розігріву і після її роботи на дорогах немає так званих «швів». Зауважу, таких аналогів в Україні немає. Ми замовили дослідження, Науково-дослідний інститут його розробив. Тепер будуть розцінки на роботу цієї машини. В тестовому режимі вона вже працювала. Працівники вміють нею користуватися. Тобто після цього рішення вона працюватиме щоденно, в залежності від погодних умов. І тепер ми не лише лататимемо ями, які щойно утворилися, а безпосередньо за допомогою цією машини запобігатимемо їхньому утворенню, вирівнюючи зсув асфальту. Відтак, в подальшому це забезпечить зменшення кількості ям на дорогах, і ми поволі перейдемо до якісної експлуатації доріг», — зазначив він.

Фото: tornus