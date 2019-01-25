У Львові водій маршрутки повернув батькам зниклого підлітка

У Львові водій маршрутки допоміг поліцейським розшукати підлітка, який понад добу не повертався додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Інформація про зникнення 14-річного львів’янина до поліції надійшла 23 січня від його мами. Жінка повідомила, що її син 17 січня вийшов з дому і досі не повернувся.

Хлопця відразу було оголошено в розшук і поліцейські негайно розпочали оперативні заходи для встановлення місця його перебування.

24 січня близько 19.30 на оперативну лінію 102 зателефонував водій маршрутного таксі №28. Він повідомив, що в автобусі перебуває хлопець, який, на його думку, підпадає під опис зниклого неповнолітнього. На кінцевій зупинці автобуса водій передав розшукуваного хлопця поліцейським.

«Він сів у маршрутку біля мене і взявся допомагати мені складати гроші за проїзд. Згодом, трохи поїздивши зі мною містом, хлопець сказав, що голодний і я дав йому гроші на їжу. Він купив собі булочку і знову сів у маршрутку. У мене виникли підозри. Тоді я зайшов в Інтернет і побачив в соцмережах фото хлопця, який був дуже схожим на мого пасажира. Але я не був впевнений, що це він і тому, щоб не надати у поліцію неправдиву інформацію, вирішив спершу переконатися в цьому. Я почав з ним спілкуватися і під час розмови зрозумів, що це дійсно той самий зниклий хлопець. Щоб не злякати його, я на кінцевій зупинці вийшов з автобуса і зателефонував на 102», – розповів водій маршрутного автобуса 25-річний Андрій Мамчур.

Правоохоронці встановили, що увесь цей час неповнолітній гуляв містом і ночував у під’їздах біля горищ. Хлопець здоровий та неушкоджений, його поміщено у спеціалізований заклад. Матір підлітка поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності.

Додамо, від початку року до поліції Львівщини надійшло 23 повідомлення про зникнення неповнолітніх, усіх їх повернуто додому.