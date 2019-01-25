Цьогоріч Львову закуплять нові електричні сирени та вуличні гучномовці на 1,7 мільйона гривень

Цього року в бюджеті розвитку міста передбачили близько 1,7 млн грн на придбання електричних сирен та вуличних гучномовців, у межах відповідної програми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення у місті Львові прописана на найближчі 4 роки.

«У Львові значна увага приділяється утриманню і розвитку складових елементів системи централізованого оповіщення цивільного захисту, зокрема — закупівлі нового сучасного обладнання для оповіщення. Зараз на обліку в нас є 84 електричних сирени. Цього року, в межах нашої міської Програми вдосконалення і розвитку місцевої системи оповіщення, також передбачені кошти в бюджеті розвитку на придбання сучасного обладнання. Зокрема, на проект системи оповіщення передбачено 80 тис. грн, на придбання електричних сирен — 480 тис. грн, та на придбання вуличних гучномовців — 1 млн 200 тис. грн. Загалом це 1 млн. 760 тис. грн», — розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.

Нагадаємо, торік у Львові було встановлено і підключено три нові електричні сирени — на адмінбудівлях Личаківської і Сихівської районних адміністрацій та об’єкті «Льодосховище», а також придбано нове мобільне гучномовне обладнання для міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Окрім того, було встановлено і підключено електричну сирену на будівлі ЛКП «Дім» (вул. Дж. Вашингтона, 5-а), демонтовано та відновлено роботу на інших об’єктах 4-х електричних сирен, відновлено 8 ліній керування електричними сиренами, відремонтовано 2 блоки керування електричною сиреною, а також відновлено працездатність електричної сирени на будівлі ТзОВ «Росана Плюс» (вул. Вербова, 15).

Довідка

У разі виникнення реальної загрози життю та здоров’ю людей внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час або в особливий період, проводиться оповіщення населення сигналами цивільного захисту з використанням технічних засобів оповіщення, та залученням телерадіомовних організацій для передачі повідомлень.

Терміновій інформації, що передається населенню, передує уривчасте звучання електричних сирен, наявних на відповідній території, а також звучання електричних сирен у записі, яке передається через вуличні гучномовці і гучномовці, встановлені на транспортних засобах, та транслюється мережами радіомовлення і телебачення.

Фото: ЛМР