«Підозріла» коробка з хом’ячком викликала переполох у мешканців багатоповерхівки і патрульних

Через виявлену підозрілу коробку мешканці багатоповерхівки у Одесі викликали на місце поліцію: у ній правоохоронці виявили хом’ячка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.

Як зазначається, учора патрульні Одеси отримали виклик про підозрілий предмет в одній з багатоповерхівок, що на вулиці Академіка Сахарова.

У коробці правоохоронці виявили хом’ячка із запискою, написаною дитячим почерком: «Допоможіть, будь ласка. Не трясти, не перевертати».

Заявників настільки розчулила знахідка, що вони забрали пухнастика собі та пообіцяли піклуватися і оберігати тваринку.