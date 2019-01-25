«Підозріла» коробка з хом’ячком викликала переполох у мешканців багатоповерхівки і патрульних

Через виявлену підозрілу коробку мешканці багатоповерхівки у Одесі викликали на місце поліцію: у ній правоохоронці виявили хом’ячка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.
Як зазначається, учора патрульні Одеси отримали виклик про підозрілий предмет в одній з багатоповерхівок, що на вулиці Академіка Сахарова.
У коробці правоохоронці виявили хом’ячка із запискою, написаною дитячим почерком: «Допоможіть, будь ласка. Не трясти, не перевертати».
Заявників настільки розчулила знахідка, що вони забрали пухнастика собі та пообіцяли піклуватися і оберігати тваринку.
Соломія Головіна