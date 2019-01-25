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«Підозріла» коробка з хом’ячком викликала переполох у мешканців багатоповерхівки і патрульних

Соломія Головіна

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Через виявлену підозрілу коробку мешканці багатоповерхівки у Одесі викликали на місце поліцію: у ній правоохоронці виявили хом’ячка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.

 

Як зазначається, учора патрульні Одеси отримали виклик про підозрілий предмет в одній з багатоповерхівок, що на вулиці Академіка Сахарова.

У коробці правоохоронці виявили хом’ячка із запискою, написаною дитячим почерком: «Допоможіть, будь ласка. Не трясти, не перевертати».

Заявників настільки розчулила знахідка, що вони забрали пухнастика собі та пообіцяли піклуватися і оберігати тваринку.

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