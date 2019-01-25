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Патрульні Львова випадково затримали підозрюваних у криміналі

Соломія Григор'єва

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Львівські копи затримали двох пішоходів, які порушили ПДР, а згодом виявилось, що їх розшукувала поліція за вчинення криміналу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

Вчора, 24 січня, на площі Двірцевій екіпаж патрульної поліції 3 батальйону побачив чоловіка, який переходив проїзну частину поза пішохідним переходом. Інспектори вирішили зробити йому зауваження. Чоловік помітно нервувався та хотів уникнути зустрічі з поліцейськими. Під час перевірки документів, патрульні встановили, що 33-річний мешканець Львова перебуває у розшуку ще від жовтня минулого року за підозрою у вчиненні злочину. Його доставили у Залізничний відділ поліції та передали слідчим.

Після того, як патрульні повернулися з відділу поліції на свій квадрат патрулювання, вони побачили жінку, яка також перейшла дорогу поза пішохідним переходом на вулиці Городоцькій. Знов ж таки, під час перевірки документів виявилося, що громадянка перебуває у активному розшуку за вчинення кримінального правопорушення. 48-річну мешканку одного з сіл Львівської області шукали ще з 2012 року. Її також доставили до відділу поліції та передали слідчим.

Фото: патрульна поліція

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