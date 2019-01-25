Навесні розпочнуть змінювати рух деяких львівських трамваїв

Навесні цього року у Львові планують розпочати змінювати рух п’ятьох трамвайних маршрутів. Цей процес здійснюватиметься поетапно. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник «Львівелектротранс» Іван Бондар.

За його словами, спершу наприкінці лютого або на початку березня «Львівелектротранс» планує відновити рух трамвайного маршруту №4.

«Він відновить свою роботу, але за дещо іншим напрямком. Трамвай №4 буде курсувати із залізничного вокзалу на Сихів за маршрутом: вокзал – вул. С. Бандери – вул. Київська – вул. Левицького – вул. Вітовського – поворот на площу Франка (в напрямку на вул. Стуса) і далі по маршруту трамваю №8. Це перший маршрут, який плануємо відновити в рамках нової схеми», – розповів Іван Бондар.

Вже травні-червні підприємство планує впроваджувати зміни у русі трамваїв №1, №7, №9. Іван Бондар зазначив, що маршрут №1 хочуть запустити за схемою, якою користувався перший електричний трамвай. Він курсуватиме від пл. Двірцевої через вул. Степана Бандери, вул. Дорошенка до Погулянки. У русі трамваю №7 також відбудуться незначні зміни. Він курсуватиме з вул. Татарбунарської до вул. Пасічної. Трамвай №9 буде їздити від залізничного вокзалу до вулиці Замарстинівської. Однак поки вул. Замарстинівську не відремонтують, то цей трамвай їздитиме до вул. Миколайчука.

Щодо трамваю №5, то його планують змінити після того, як будуть завершені ремонтні роботи на вул. Замарстинівській.

Додамо, що без змін залишаються трамвайні маршрути: №2, №3, №6, №8.

«Ми повномасштабно проінформуємо всіх мешканців Львова. Впровадження змін у русі трамваїв впроваджуватимемо поетапно, а не в один момент, щоб це було більш комфортніше саме для пасажирів», – додав Іван Бондар.

Нагадаємо, вперше про зміну руху трамвайних маршрутів заговорили наприкінці листопада 2018 року.