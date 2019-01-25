ОСТАННІ НОВИНИ

Навесні розпочнуть змінювати рух деяких львівських трамваїв

Вероніка Рой

|

Навесні цього року у Львові планують розпочати змінювати рух п’ятьох трамвайних маршрутів. Цей процес здійснюватиметься поетапно. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник «Львівелектротранс» Іван Бондар.

 

За його словами, спершу наприкінці лютого або на початку березня «Львівелектротранс» планує відновити рух трамвайного маршруту №4.

«Він відновить свою роботу, але за дещо іншим напрямком. Трамвай №4 буде курсувати із залізничного вокзалу на Сихів за маршрутом: вокзал – вул. С. Бандери – вул. Київська – вул. Левицького – вул. Вітовського – поворот на площу Франка (в напрямку на вул. Стуса) і далі по маршруту трамваю №8.  Це перший маршрут, який плануємо відновити в рамках нової схеми»,  – розповів Іван Бондар.

Вже травні-червні підприємство планує впроваджувати зміни у русі трамваїв №1, №7, №9. Іван Бондар зазначив, що маршрут №1 хочуть запустити за схемою, якою користувався перший електричний трамвай. Він курсуватиме від пл. Двірцевої через вул. Степана Бандери, вул. Дорошенка до Погулянки. У русі трамваю №7 також відбудуться незначні зміни. Він курсуватиме з вул. Татарбунарської до вул. Пасічної. Трамвай №9 буде їздити від залізничного вокзалу до вулиці Замарстинівської. Однак поки вул. Замарстинівську не відремонтують, то цей трамвай їздитиме до вул. Миколайчука.

Щодо трамваю №5, то його планують змінити після того, як будуть завершені ремонтні роботи на вул. Замарстинівській.

Додамо, що без змін залишаються трамвайні маршрути: №2, №3, №6, №8.

«Ми повномасштабно проінформуємо всіх мешканців Львова. Впровадження змін у русі трамваїв впроваджуватимемо поетапно, а не в один момент, щоб це було більш комфортніше саме для пасажирів», – додав Іван Бондар.

Нагадаємо, вперше про зміну руху трамвайних маршрутів заговорили наприкінці листопада 2018 року.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...